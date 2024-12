Vítima de latrocínio em Nova Andradina é identificada e suspeitos são detidos

Nova Andradina, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande, foi palco de um crime brutal na última quinta-feira (28), quando um homem de 48 anos, identificado como Gerson Martins dos Santos Sobrinho, conhecido como “Cascavel”, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Seu corpo foi encontrado no Córrego Baile, próximo à ponte da MS-473, com marcas de violência no pescoço.

De acordo com informações da Seção de Investigações Gerais (SIG), Gerson foi atraído ao local por uma adolescente de 17 anos, com quem teria se envolvido, e pelo namorado dela, um jovem de 16 anos. O crime foi cometido com o auxílio de outro rapaz, de 19 anos. Após render a vítima, os suspeitos o espancaram até a morte, ocultando o corpo entre as vigas da estrutura da rodovia.

Ainda conforme o registro policial, os criminosos fugiram levando a motocicleta de Gerson, seu celular, documentos pessoais, dinheiro, capacete e até mesmo as roupas que ele usava. Na tarde do mesmo dia, a polícia localizou os três envolvidos em uma quitinete. Durante a operação, foram apreendidos dois simulacros de arma e outros objetos que conectavam os suspeitos ao crime.

Os dois adolescentes foram encaminhados para custódia, enquanto o jovem de 19 anos foi preso por força de mandado de prisão. A Polícia Civil trabalha para elucidar o caso e reforça o pedido de apoio da população para que denúncias sobre atividades suspeitas sejam feitas.

