Vídeo: Suspeita de curto-circuito causa incêndio em casa no Bairro Amambaí

Princípio de curto circuito causou um incêndio em uma residência localizada na Rua Orfeu Baís, no Bairro Amambaí, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (30). O fogo chegou a grandes proporções e assustou moradores da região. Ninguém se feriu, e as causas são investigadas detalhadamente.

Segundo informações, um idoso de 60 anos residia no local. Testemunhas alegaram que as chamas se iniciaram diante do uso de um ventilador, mas a dinâmica ainda é apurada.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local para conter o fogo, que teve seis pontos distintos de fogo. Mais de 20 mil litros de água foi usado para o controle do imóvel, que teve seis cômodos destruídos no total.

Devido ao estrago, a casa foi isolada. Veja: