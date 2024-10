Sergio Barbosa cresce na disputa para ser o prefeito de Amambai

Candidato do MDB tem quase o dobro à frente da 2ª colocada

Uma nova pesquisa de intenções de votos realizada pelo Instituto Ômega nos dias 25, 26 e 27 de setembro, mostra o ex-prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa (MDB), liderando com “folga”, quadro estimulado do levantamento.

Neste levantamento mais recente, Sérgio Barbosa aparece com 49,13% das intenções de voto, abrindo vantagem bem maior que a margem de erro de 3,5% para a segunda colocada, Janete Cordoba (PSDB), que aparece com 26,63%.

Os outros candidatos aparecem mais distantes, Luciney Bampi (PT) tem 8%, Renato do Novo 2,75%, Daniel Lemes (PCO) 1,13% e Igor Limosine (PRD) está em 0,63%.

Na pesquisa anterior, também no quadro estimulado, a diferença era menor entre os candidatos que lideram o pleito. No levantamento realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, Sérgio Barbosa marcava 39,50% das intenções de votos em Amambai, a adversária, Janete Cordoba, tinha 33,13%.

O crescimento de Sérgio Barbosa foi de quase 10% de uma pesquisa para a outra, enquanto Janete perdeu quase 7% dos votos.

No cenário estimulado, o número de indecisos diminuiu de 11,63% do começo do mês para 10,88%, à medida que se aproxima a data das eleições. Já brancos/nulos que marcaram 2,13%, no levantamento anterior, agora somam 0,88%.

Espontânea

O cenário se repete na pesquisa espontânea, com o ex-prefeito à frente com 43,25% dos votos, seguido de Janete Cordoba, que marcou 24,25%.

Os demais aparecem longe da liderança, com Luciney Bambi registrando 7,12%, Renato do Novo aparece com 2,13%. Outros dois candidatos ficaram abaixo de 1%, são eles: Daniel Lemes (PCO) 0,75% e Igor Limosine (PRD) 0,50%.

Neste cenário, o número de pessoas indecisas é de 20,50%, enquanto outros 1,49% responderam que votariam branco ou nulo.

A liderança expressiva nas pesquisas reflete o reconhecimento da população pelo trabalho que Sérgio Barbosa desempenhou e pela confiança no seu plano de governo para os próximos anos. “Essa diferença nas pesquisas é fruto de uma campanha justa e limpa. Estamos na reta final e o nosso compromisso é continuar trabalhando para o bem de todos, sem promessas vazias, apenas com ações concretas e propostas reais”, destacou o candidato.

Ao lado de seu vice, Jaime Vizotto, Sérgio tem conduzido uma campanha baseada no respeito às regras eleitorais e à ética. “Nosso foco sempre foi conduzir uma campanha limpa, respeitando as leis e, acima de tudo, as pessoas”, disse Sérgio Barbosa, reforçando seu compromisso com a honestidade e o trabalho sério.

A pesquisa ouviu 800 eleitores nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2024. O nível de confiança é de 95% para uma margem de erro de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.

Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° MS-04994/2024.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais