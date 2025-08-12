Vídeo: Polícia Civil pede ajuda à população para identificar homem que estuprou jovem na Capital

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), solicita a colaboração da população para identificar e localizar o autor de um crime de estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme o registro, a vítima, uma jovem de 22 anos, foi surpreendida por um homem armado com um canivete enquanto caminhava para casa, após sair da academia. O agressor, vestindo casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto, praticou violência sexual contra a vítima, ameaçando-a com a arma e agredindo-a durante o ato. Após o crime, fugiu do local.

A polícia civil pede apoio à população para auxiliar na identificação do suspeito. Caso possua informações, entre em contato com o Setor de Crimes Sexuais no telefone: (67) 99199-0726

