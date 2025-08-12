Azul suspende voos para Três Lagoas em meio a reestruturação e recuperação judicial

A Azul Linhas Aéreas anunciou, nessa segunda-feira (11), a suspensão dos voos para Três Lagoas, município localizado a 325 quilômetros de Campo Grande. A decisão ocorre três dias após a companhia já ter interrompido operações em outras 13 cidades, incluindo Corumbá, também em Mato Grosso do Sul.

Em nota, a empresa justificou a medida pelo aumento do dólar e por desafios operacionais, afirmando que os ajustes fazem parte da reestruturação de sua malha aérea em meio ao processo de recuperação judicial iniciado em maio nos Estados Unidos.

“Diante do cenário de alta dos custos operacionais, incluindo o impacto da valorização do dólar e desafios na disponibilidade da frota, esses ajustes são necessários para garantir a sustentabilidade financeira das rotas”, informou a Azul.

A companhia informou que pretende concentrar a maior parte de seus voos em três grandes hubs — aeroportos que funcionam como centros de distribuição de rotas: Viracopos, em Campinas (SP), Confins, em Belo Horizonte (MG), e Recife (PE).

Recuperação judicial

Desde 28 de maio, a Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa já firmou acordos de reorganização com credores e parceiros estratégicos, incluindo um arrendador de aeronaves. A meta é captar US$ 950 milhões em novos investimentos, dentro de um pacote de reestruturação estimado em cerca de US$ 1,6 bilhão.

