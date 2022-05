VÍDEO: PMA realiza resgate de antas em rodovias de MS

Dois animais foram resgatados nesta quinta-feira (12) nas rodovias MS 395 e na BR 060. Os animais, duas antas da espécie Tapirus terrestris estavam feridas por conta de atropelamentos. Uma delas morreu no caminho, após o resgate, por conta dos ferimento.

O primeiro resgate, feito pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Costa Rica, na rodovia MS 395, precisou do apoio de um guindaste por conta do peso do animal, em torno de mais de 300kg. Ele estava ferido por conta de um atropelamento às margens da rodovia, ocorrido no mesmo dia.

Em seguida as equipes da PMA receberam um chamado da Polícia Militar de Camapuã, que informavam que uma anta estava ferida na rodovia BR 060, próximo ao quilômetro 217. Eles foram ao local e verificaram que a anta estava em estado gravíssimo e que estava com a locomoção impossibilitada.

Por conta do tamanho e peso do animal, aproximadamente 200 quilos, os policiais não conseguiriam realizar o resgate apenas na viatura. Foi pedido então, para uma fazenda vizinha, uma máquina com guindaste para ajudar no resgate. A remoção estava marcada e o animal seria atendido no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande. A equipe realizava paradas para verificação de saúde do estado do animal mas, em Bandeirantes, quando um veterinário foi realizar maiores medicações, a anta já havia ido a óbito. O responsável pelo atropelamento não foi identificado.

