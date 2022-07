Vídeo: PMA captura tamanduá-bandeira passeando pelas ruas do bairro Caiobá

A Polícia Militar Ambiental capturou, na sexta (4), um tamanduá nas ruas de Campo Grande, mais especificamente no bairro Caiobá. Os próprios moradores chamaram a equipe após avistarem o animal que andava calmamente no perímetro urbano.

No bairro, Os Policiais efetuaram um cerco, e com uso de cambões realizaram a captura do tamanduá. O animal foi colocado em uma caixa de contenção e foi removido sem ser exposto a riscos de lesão e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

