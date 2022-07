Após serem atingidos por um veículo na Avenida Mascarenhas de Morais com a rua Pedro Celestino, na noite deste domingo (3), um casal de idosos de 65 e 68 anos, ficaram gravemente feridos após terem sido arrastados por 30 metros após o impacto da batida. Conforme relatado no boletim de ocorrência, os idosos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados a unidade de saúde.

De acordo com a polícia, o casal de idosos estava em uma motocicleta Honda/ CG, quando passava no cruzamento entre a Av. Mascarenhas de Morais com a Pedro Celestino, e foram surpreendidos por um Ford/ Eco Sport, conduzido por uma mulher de 56 anos. Informações preliminares, o sinaleiro para a condutora do veículo estava fechado.

Com o impacto da batida, a motocicleta com o casal de idosos foram arrastados por 30 metros e só parou quando a moto foi prensada em um outro veículo de modelo Volkswagen/ Saveiro que estava estacionado. A força do impacto, fez com que a Saveiro colidiu de frente com outro carro a frente de modelo Ford Ka também estacionado na via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e o casal foi socorrido em estado grave e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande com fraturas no fêmur e a companheira com traumas na cabeça.

Policiais militares foram acionados para registro de ocorrência, que após o flagrante do acidente, foram realizados testes de bafômetro na condutora que causou a batida, que teve resultado de 0,77 miligramas de álcool por litro de sangue.

A mulher de 56 anos, foi presa em flagrante e conduzida para a 2º Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

