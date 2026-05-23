Vídeo: Idosa cai com carro em córrego na Av. Ernesto Geisel após sair de plantão

Uma idosa, ainda não identificada, caiu com o carro dentro do córrego da Avenida Presidente Ernesto Geisel, na manhã deste sábado (23), na região do bairro Cabreúva, em Campo Grande. A mulher havia saído de um plantão na Santa Casa momentos antes do acidente.

Segundo informações preliminares, a vítima conduzia um Citroën prata quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção e acabou caindo no córrego, nas proximidades da construção onde funcionaria a antiga rodoviária, em frente ao Centro de Belas Artes.

Com o impacto, o veículo tombou e ficou com as quatro rodas para cima dentro do canal.

Dois homens que passavam pelo local no momento do acidente entraram no córrego para ajudar a motorista e acionaram equipes de resgate.

O atendimento mobilizou várias viaturas e militares do Corpo de Bombeiros. Equipes da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também estiveram no local para auxiliar na ocorrência e controlar o trânsito da região.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.