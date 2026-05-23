Grávida é queimada e acusa mesma mulher envolvida em homicídio com fogo em Dourados

Uma mulher de 25 anos, grávida de oito meses, procurou a polícia nesta sexta-feira (22) em Dourados, a cerca de 220 quilômetros de Campo Grande, e relatou ter sido vítima de um atentado com fogo. Segundo ela, a mesma mulher investigada pela morte de um homem em um incêndio em um bar seria responsável pelo episódio.

De acordo com o depoimento, o caso ocorreu no dia 19 de abril. A gestante afirmou que, após uma discussão, a suspeita jogou acetona em seu corpo e, em seguida, ateou fogo. Ela sofreu queimaduras no braço direito e nas costas, sendo socorrida em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e posteriormente transferida para a ala de queimados da Santa Casa.

A vítima disse ainda que não havia registrado ocorrência antes por conta da internação.

A mulher identificou a agressora como a mesma suspeita envolvida em um caso recente de incêndio em um bar no Jardim Itália, que causou na morte de um homem. Nesse episódio, um vizinho percebeu o fogo, tentou ajudar e acionou o Corpo de Bombeiros, mas a vítima já estava parcialmente carbonizada quando o socorro chegou.

A investigada chegou a ser presa e confessou participação no incêndio do bar, alegando que o caso teria sido acidental.

As duas ocorrências foram registradas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

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