Vídeo: Morre motociclista que colidiu com motoentregador na Bandeirantes

Ontem(10), um motocicista, Felipe Maurício Marques de 21 anos morreu pouco tempo depois que deu entrada na Santa Casa após um acidente envolvendo um motoentregador na Avenida Bandeirantes, Vila Jacy em Campo Grande.

O outro motociclista, um motoentregador estavam em uma Honda BIZ e seguia pela rua Rua Santa Helena, quando avançou a sinalização de ‘Pare’ no cruzamento.

Felipe Maurício seguia na Avenida Bandeirantes com o farol da motocicleta Honda CG Fan apagado. Ele não conseguiu frear e evitar a colisão com o motoentregador que avançou o cruzamento.

Os dois homens caíram no chão e as motos ficaram destruídas. Populares correram depois para o local do acidente e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Os dois foram atendidos em estados gravísismo.

