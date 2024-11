Motorista capota veículo ao tentar desviar de família de capivaras na na BR-060

Motorista que dirigia uma picape capotou o veículo, na madrugada desta segunda-feira (11), na BR-060, em Paraíso das Águas, distante 277 quilômetros de Campo Grande, após desviar de uma família de capivaras que atravessava a rodovia.

Conforme o site BNC Notícias, a vítima seguia em uma Fiat Strada, quando os animais cruzaram a pista. Ao jogar o carro no acostamento, perdeu o controle da direção e capotou o automóvel, parando na vegetação às margens da estrada com as quatro rodas para o alto.

Apesar da gravidade do acidente que destruiu o veículo, o condutor não se feriu, assim como as capivaras. Conforme informações, esse é o segundo acidente ocorrido na rodovia, de motoristas que tentar evitar colisão com os animais. Nos dois casos, nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves.

