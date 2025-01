Vídeo: Caminhão com 8 toneladas de agrotóxicos contrabandeados é apreendido pelo DOF

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante durante a abordagem policial

Na tarde desta segunda-feira (27), um caminhão Mercedes Benz carregado com 8 toneladas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai foi apreendido em Laguna Carapã pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os policiais faziam patrulhamento pela zona urbana de Laguna Carapã, quando abordaram o condutor do caminhão próximo ao Parque de Exposição do município. Durante entrevista, ele afirmou que estaria carregado com os produtos contrabandeados.

Questionado sobre a origem do ilícito, o motorista afirmou que pegou os defensivos agrícolas em uma propriedade rural de Laguna Carapã e levaria até Nova Andradina, onde receberia R$ 500 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 8,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.