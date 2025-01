TJMS lança Monitor da Violência Contra a Mulher para combater violência de gênero no Estado

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou, na última segunda-feira (27), o Monitor da Violência Contra a Mulher, uma ferramenta para monitorar, prevenir e combater a violência de gênero. O evento ocorreu no Salão Pantanal, na sede do Tribunal, e contou com a presença de autoridades como a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora do projeto e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e o delegado Antônio Carlos Videira, secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, e outros representantes da Polícia Civil também estiveram presentes.

Durante o lançamento, a desembargadora destacou o impacto coletivo da iniciativa. “Essa luta é fruto de uma construção coletiva, que exige a participação de todos. O Monitor reúne, em tempo real, dados essenciais da segurança pública e do Judiciário, como homicídios, feminicídios, estupros e outros crimes praticados contra mulheres, além de informações sobre medidas protetivas. A leitura desses dados permitirá a formulação de políticas públicas assertivas, fomentará pesquisas e servirá de subsídio para a atuação integrada do sistema de Justiça e da rede de proteção às mulheres.”

A ferramenta foi desenvolvida ao longo de sete meses e integra dados do Judiciário e da segurança pública, incluindo marcadores sociais como raça e gênero. O secretário adjunto da Sejusp, Ary Carlos Barbosa, reforçou o papel do Monitor na formulação de ações preventivas. “Hoje é um dia de luta e também de esperança. Os índices de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, como feminicídios e estupros, são alarmantes e nos incomodam profundamente. O Monitor surge como uma ferramenta estratégica para centralizar dados e permitir análises mais precisas, fortalecendo ações preventivas e promovendo a transparência. Esperamos que ele ajude a reduzir a criminalidade e melhore a segurança das mulheres em nosso estado.”

Como funciona o Monitor

O Monitor da Violência Contra a Mulher centraliza informações de boletins de ocorrência, processos judiciais, medidas protetivas e dados históricos dos últimos dez anos. Por meio de ferramentas de Business Intelligence (BI), o sistema oferece análises em tempo real que ajudam a identificar padrões e tendências criminais. A plataforma está disponível online e pode ser acessada pelo site do TJMS e da Sejusp, sendo compatível com dispositivos móveis.

