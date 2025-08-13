Vídeo: Boi foge de caminhão tombado e persegue moradores em Sidrolândia

Na tarde desta terça-feira (12), um boi atacou diversos moradores de Capão Seco, distrito de Sidrolândia, cidade localizada a 70 quilômetros de Campo Grande. Informações são de que o animal teria escapado de uma carreta de boiada, que havia tombado na rodovia MS-258.

Nas imagens divulgadas do ocorrido, é possível ver o animal correndo atrás dos moradores. Um homem, que estava no local, chegou a ser atingido, mas logo levantou sem machucados aparentes,

Segundo informações do Site MS na Tela, o motorista da carreta estava trafegando no local e ao tentar desviar de duas mulheres que estavam na pista, acabou tombando o caminhão.

Até o momento, não há informações sobre a saúde do caminhoneiro.

Vídeo: Reprodução

