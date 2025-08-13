Operação Presença combate crime em regiões com altos índices de criminalidade, em Campo Grande

A Polícia Militar deflagrou na terça-feira (12) a Operação Presença, com foco no combate a furtos e ao tráfico de drogas em regiões com altos índices de criminalidade. As ações aconteceram simultaneamente nos bairros Vila Nhanhá e antiga Homex, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A operação foi coordenada pelo 10º Batalhão da PM, com apoio do BPTran (Batalhão de Trânsito), motos do BPChoque (Batalhão de Choque) e o uso de um helicóptero para reforçar o patrulhamento e auxiliar nas buscas. Segundo a corporação, essas ações devem continuar de forma constante na cidade.

Durante a operação, três pessoas foram encaminhadas à delegacia: duas por desacato e uma por adulteração de sinal identificador de veículo. Também foram apreendidas 56,2 gramas de cocaína, 445 gramas de maconha e uma motocicleta com placa adulterada.

A fiscalização incluiu a checagem de documentos de veículos e condutores. Duas motos foram recolhidas: uma com placa irregular e outra cujo condutor não possuía carteira de habilitação. Equipes ainda inspecionaram ferros-velhos na região da Vila Nhanhá e na avenida dos Cafezais, em busca de itens furtados.

Ao todo, 26 policiais militares participaram da ação.

