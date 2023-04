Vídeo: Após render morador que chegava em casa, assaltantes trocam tiros com a polícia

Após entrar em confronto com agentes do Setor de Investigação Geral (SIG), um jovem de 24 anos, morreu e outro assaltante ficou gravemente ferido, na noite de ontem, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os assaltantes praticavam roubos em uma residência que possuía portão de elevação, no Jardim Itaipu.

Conforme o registro policial, os assaltantes estavam armados e renderam um morador enquanto ele chegava em sua residência. Ao se aproximar da vítima, um dos bandidos que falava castelhano perguntou: “onde estão as joias? Tem ouro?”.

Ainda conforme o registro, a vítima relatou que ele e o seu pai ficarem em um dos quartos com um dos assaltantes, enquanto o outro criminoso, ficou a sua mãe em outro cômodo da residência, enquanto revistava a casa em busca de produtos de valor.

Após revirar o imóvel, os assaltantes começaram a procurar a chave de um Honda HRV que estava na garagem, mas desistiram porque o veículo possui rastreador e levaram um Volkswagen Gol. Durante ação, os bandidos também levaram quatro aparelhos celulares.

Após realizar o assalto, os criminosos fugiram e o morador acionou a polícia. Diante das informações, equipes da Polícia Militar realizaram rondas pelos bairros do município, quando nas proximidades da região Vila Rosa encontraram os criminosos. Houve troca de tiros e um deles, acabou sendo atingido, morrendo no local.

O outro assaltante ferido, um venezuelano de 23 anos, foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde passou por cirurgia. Equipes da Polícia Civil estiveram no local e encontraram dois revolveres, um calibre 32 e outro 22.

O caso foi registrado na delegacia de Dourados, onde será investigado pela Polícia Civil.

