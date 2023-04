São Paulo x Ituano; confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Ituano entram em campo nesta terça-feira (25), às 20h30 (de MS), pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida, no Morumbi, ninguém abriu o placar. Dessa forma, a equipe de Itu decide em casa a classificação.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo SporTV, TV fechada, e pelo Premiere, pay-per-view.

A partida

Caso empate novamente, a decisão será resolvida nas penalidades. Não há o critério de gols fora. Quem vencer, classifica-se para as oitavas de final.

Do lado Tricolor, o novo técnico da equipe, Dorival Júnior, já adiantou quais são suas projeções para o duelo – que é importante tanto pela classificação quanto pela parte financeira. Depois de vencer o América-MG, no Brasileiro, em sua estreia, o treinador terá agora a missão de evitar uma eliminação precoce na Copa do Brasil, torneio que atrai o clube não só por ser uma conquista inédita mas também pelos altos valores de premiação.

Já o Ituano embalou uma vitória e uma derrota pela Série B. Primeiro, levou a melhor contra o Ceará por 2 a 0. Depois, porém, acabou sofrendo revés para o Tombense, por 3 a 0. Nessa derrota, o técnico Gilmar Dal Pozzo escalou um time alternativo, poupando alguns dos principais jogadores, pensando justamente no jogo da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Ituano: O treinador Gilmar Dal Pozzo optou por poupar os jogadores mais experientes, porém terá o retorno de Claudinho, Rafael Pereira, Jonathan Silva e Lucas Siqueira. A posição de goleiro é a principal incerteza na escalação inicial do Ituano, visto que Jefferson Paulino sofreu uma lesão no aquecimento do jogo contra o Ceará e pode ficar de fora. Caso o goleiro número 12 não esteja apto para jogar, Deivity assumirá a titularidade.

Time provável: Jefferson Paulino (Deivity); Marcel, Rafael Pereira e Claudinho; Pacheco, Lucas Siqueira, Thiaguinho, Eduardo Person e Jonathan Silva; Paulo Victor e Bruno Xavier

São Paulo: O técnico Dorival Júnior deve manter boa parte da equipe que iniciou o duelo contra o América-MG, mas terá que fazer ao menos uma mudança: Raí Ramos, titular no sábado, não poderá jogar por ter atuado na Copa do Brasil justamente pelo Ituano. Rafinha deve herdar a vaga.

Time provável: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck (Caio Paulista); Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri

