Viatura da PRF capota durante perseguição ao tentar desviar de acidente na BR-267, em Maracaju

Uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) capotou na noite de quinta-feira (21), na BR-267, em Maracaju, região sudoeste de Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu durante uma perseguição, quando os agentes tentaram desviar de uma colisão entre dois veículos que havia acabado de ocorrer na rodovia.

De acordo com a PRF, o caso foi registrado no km 371 da BR-267. Para evitar uma nova batida, o condutor da viatura jogou o veículo para o acostamento, mas acabou perdendo o controle da direção. A viatura capotou várias vezes.

Os policiais que estavam na viatura sofreram apenas ferimentos leves. Já os ocupantes dos dois veículos envolvidos na colisão anterior foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

A PRF ressaltou que o primeiro acidente, entre os carros de passeio, não teve relação com a perseguição policial em andamento.