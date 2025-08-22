Homem é preso em Campo Grande por vender remédios controlados sem receita

Polícia encontrou clonazepam, testosterona e anabolizantes durante cumprimento de mandado no bairro Rita Vieira



Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (21) em Campo Grande por vender medicamentos de uso controlado sem prescrição médica. A prisão aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Rita Vieira.

No local, foram apreendidos frascos lacrados de clonazepam, caixas e ampolas de testosterona — algumas de fabricação estrangeira — além de anabolizantes, antibióticos e outros medicamentos de venda restrita.

O suspeito afirmou à polícia que adquiriu os produtos em farmácias da cidade sem apresentar receita médica e que revendia os remédios de forma irregular, utilizando grupos de WhatsApp.

Os medicamentos e o celular do investigado foram recolhidos. Ele foi autuado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que enquadra também a venda irregular de substâncias sujeitas a controle especial, incluindo remédios psicotrópicos e anabolizantes.

