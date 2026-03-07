Viajando com a namorada, jovem de Campo Grande leva quatro tiros em bar de Corumbá

Um estudante Campo-grandense, de 23 anos, conhecido como “palhacinho”, foi atingido por quatro tiros ao chegar em um bar em Corumbá, na madrugada deste sábado (7). Segundo informações do boletim de ocorrência, ele estava na cidade com a namorada para visitar familiares dela.

Conforme ainda o registro policial, o casal saiu de casa na noite de sexta-feira (6), acompanhado de dois amigos. Ao chegarem ao local, uma motocicleta preta com dois ocupantes passou ao lado do veículo em que estavam e os suspeitos efetuaram disparos contra o estudante. Ele foi atingido por quatro tiros, sendo um no pescoço, um no ombro e dois nas costas.

A vítima foi socorrida pelos próprios amigos e levada ao Hospital Municipal de Corumbá, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados da equipe de plantão.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no bar, onde testemunhas relataram que os autores fugiram logo após os disparos. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, e os autores não foram identificados.