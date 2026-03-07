19ª Corrida Feminina celebra o Dia Internacional da Mulher neste domingo em Campo Grande

Competição integra a 4ª edição do Festival de Verão no Parque das Nações Indígenas

A 4ª edição do Festival de Verão acontece neste domingo (8) e promete movimentar o Parque das Nações Indígenas, das 7h às 11h. Com uma programação gratuita e distribuída por diferentes pontos do parque, o evento organizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), convida a população para uma manhã dedicada ao esporte, ao lazer e à convivência ao ar livre. A abertura oficial da programação será com a 19ª edição da Corrida e Caminhada Feminina, organizada pela MR Sports. A prova integra as celebrações do Dia Internacional da Mulher.

A programação começa justamente com a 19ª Corrida e Caminhada Feminina. A largada está prevista para as 7h, com a participação de cerca de 900 atletas. A prova contará com classificação geral e por faixa etária, além da premiação com troféus para as melhores colocadas.

Elaine Siqueira, campeã da edição de 2025 em sua faixa etária

Elaine Siqueira Hernandes, de 58 anos, é educadora física e corre há 24 anos. Com uma longa trajetória nas provas de rua, ela fala com entusiasmo sobre a experiência que acumulou ao longo do tempo.

“Já participei muitas vezes da Corrida Feminina e também de diversas meias maratonas, já até perdi as contas. Ao longo desses anos, conquistei muitos troféus. Agora estou treinando para a minha terceira maratona, que será em Lima, no dia 24 de maio. Minha história com a corrida é marcada por prazer, alegria e liberdade. Correr é sentir-se feliz, superar limites, enfrentar desafios e sentir o coração bater mais forte. É o que me faz sentir viva e forte.”

Outra partipante é Lilia Moreno, de 30 anos, é enfermeira e marca presença pela segunda vez na Corrida Feminina.

“Comecei a correr em 2023 quando estava participando de um processo seletivo e neste processo tinha corrida. Foi meu primeiro contato, comecei a correr e gostei. O esporte é um divisor de águas na vida de quem pratica, de quem gosta, é alívio para os dias ruins, é momento de pensar e refletir na vida. A corrida traz inúmeros benefícios, com certeza a estética é uma parte importante, você se sentir bem, se sentir saudável e bonita deixa qualquer mulher confiante”.

Yasmin Calado, de 19 anos, estudante de odontologia, também está inscrita na competição.

“Comecei a correr durante meu processo de emagrecimento e também por influência de outras pessoas. No entanto, acabei me apaixonando pelo processo e, hoje, corro não por estética, mas por amor ao esporte. Entrei em uma assessoria esportiva e, desde então, passei a gostar ainda mais de participar de provas e de me desafiar constantemente. A corrida nos desafia, muda nossos pensamentos e nos faz superar limites. Para mim, ela transformou e continua transformando minha vida a cada dia.”

Festival de Verão

Mais do que um encontro esportivo, o festival marca a abertura de uma agenda extensa de atividades que será desenvolvida ao longo do ano pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS). A proposta inclui ações recreativas, práticas esportivas e competições na capital e em municípios do interior, ampliando o acesso ao esporte e incentivando a participação da comunidade em diversas regiões do Estado. O Festival de Verão contará com uma apresentação especial do cantor Robertinho Meneses, ex-integrante do grupo Feitiço Moleque.

A iniciativa reúne mais de 65 parceiros e oferece uma variedade de modalidades para todos os públicos, como fit dance, ritbox, calistenia, yoga, yoga em tecido acrobático, ciclismo, corrida de orientação, skate, patinação, kung fu, karatê, wrestling (luta olímpica), capoeira, entre outras.

O evento contará ainda com estandes informativos de instituições como a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), CHOQUE (Batalhão de Polícia de Choque), CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS), SES (Secretaria de Estado de Saúde), entre outros órgãos parceiros.

O Festival de Verão acontecerá no Parque das Nações Indígenas a partir das 7h da manhã. A entrada será pelo Portão Guató. Endereço: Av. Afonso Pena, s/n – Centro, Campo Grande.