Vereador que agrediu esposa e enteada a chinelada é levado para o presídio

Preso por violência doméstica desde o último domingo (23) por agredir a esposa e a enteada de um ano a chineladas na noite de domingo, o vereador de Fátima do Sul, Diego Candido Batista (PSD), foi levado da delegacia da Polícia Civil para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) na manhã desta quinta-feira (27).

Antes de ser enviado a PED, Diego foi encaminhado ao Hospital Nazareno para exame de corpo de delito. O vereador vai ficar área do presídio reservada a “presos ilustres”.

O caso

A esposa do vereador recebeu medida protetiva após alegar ter sido agredida durante uma discussão com o marido no último fim de semana.

Segundo boletim de ocorrência, na noite de domingo, vereador do interior do Estado foi preso em flagrante, após ser denunciado por ter derrubado o filho no chão, agredido a esposa e a enteada com chineladas na cabeça durante uma briga de casal.

De acordo com o suspeito, a mulher foi quem teria partido para cima dele, tentando agredi-lo. Por isso, ele teria tentado se defender. Porém, ambos foram encaminhados ao hospital para realizarem exame de corpo delito e não foi constatado lesões no vereador.

Leia a matéria completa: Esposa agredida por vereador de Fátima do Sul recebe medida protetiva