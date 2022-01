Classificado para o Mundial, Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta quinta-feira

O Brasil enfrenta o Equador pelas eliminatórias nesta quinta-feira (27), a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (ECU). A Seleção tem grandes vitórias contra o Equador.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), com o Brasil já classificado, Tite pretende fazer várias mudanças na equipe nas rodadas restantes das Eliminatórias, começando no jogo desta quinta-feira (27). O treinador da Seleção evitou confirmar o time que vai a campo, mas garantiu a manutenção do trio de ataque que enfrentou a Argentina na última partida do ano passado: Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Jr.

A Seleção ostenta um bom retrospecto contra o Equador. Ao todo, são 34 duelos entre as duas equipes, com 27 vitórias do Brasil, cinco empates e apenas duas derrotas. A última delas foi em novembro de 2004, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Brasil foi derrotado por 1 a 0.

Desde então, foram 11 encontros, com oito vitórias do Brasil e três empates. O último deles foi pela Copa América de 2021. No Estádio Olímpico de Goiânia, a Seleção ficou no 0 a 0 com o Equador, em jogo que encerrou a fase de grupos da competição.