Vereador do Paraná morre dias após acidente na BR-163, em MS

O vereador Miguel Rezende, de 46 anos, natural de Altônia, no interior do Paraná, morreu no fim da tarde desta sexta-feira (18), após permanecer três dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele não resistiu aos ferimentos causados por um grave acidente ocorrido na última segunda-feira (15), na rodovia BR-163, em Naviraí.

Na ocasião, Miguel viajava rumo à capital sul-mato-grossense com a esposa, Maria Aparecida Marques Rocco Rezende, de 38 anos. Ambos estavam em um Chevrolet Onix quando o veículo colidiu violentamente na traseira de um caminhão canavieiro. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caminhão teria saído de uma estrada vicinal e invadido a pista, sem dar tempo de reação ao condutor do carro.

Com o impacto, o vereador ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros com uso de desencarcerador. Inicialmente, ele foi encaminhado ao hospital de Naviraí, mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferido para Campo Grande. Sua esposa segue internada em estado grave na UTI da Santa Casa.

O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela delegacia de plantão da capital.

