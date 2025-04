UFMS abre concurso com 48 vagas em diversas cidades; inscrições começam dia 23

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas a partir do dia 23 de abril para um novo concurso público destinado à contratação de técnicos administrativos em educação. O processo seletivo oferece 48 vagas distribuídas entre unidades da capital e do interior do estado. A taxa de inscrição é de R$ 120 e poderá ser paga até 26 de maio.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 8 de junho. O exame contará com 60 questões de múltipla escolha abrangendo conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa, legislação, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. O resultado final está previsto para ser homologado em 16 de julho.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do formulário on-line, disponível no site da instituição. Candidatos que fazem parte do CadÚnico (Cadastro Único para Programas do Governo Federal) ou que são doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa até o dia 30 de abril. É importante atenção à escolha do cargo desejado no ato da inscrição.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

A maioria das oportunidades exige ensino médio completo ou ensino médio com formação técnica. São 28 vagas para assistente em administração e sete para técnicos de laboratório nas áreas de Biologia, Física/Química/Matemática e Geoprocessamento. Também há três vagas para técnico em enfermagem.

Para os cargos de nível superior, há oportunidades para analista de tecnologia da informação (3), psicólogo (2), médico (2), zootecnista (1), auditor (1), bibliotecário-documentalista (1) e engenheiro-agrônomo (1).