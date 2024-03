Venda de carro avaliado em R$ 85 mil termina em roubo na Capital

Uma negociação de venda de carro na segunda-feira (25), teve um desfecho nada agradável para um homem de 47 anos, de Ponta Porã, município distante 312 km de Campo Grande.

De acordo como boletim de ocorrência, a vítima havia anunciado o veículo para venda em uma plataforma especializada e em suas redes sociais, quando um suposto comprador entrou em contato, demonstrando interesse no automóvel.

Durante as negociações, o suspeito ofereceu R$ 80 mil pelo carro, e os dois combinaram de se encontrar em Campo Grande para que o comprador pudesse inspecionar o veículo pessoalmente.

Ainda conforme o registro policial, durante o encontro, já em Campo Grande, o suspeito, aparentemente satisfeito com o veículo, concordou em fechar o negócio, mas propôs levar o veículo para um mecânico antes de finalizar a compra, condição aceita pela vítima.

No entanto, durante o trajeto até uma suposta oficina mecânica, no jardim Centenário, o criminoso sacou uma arma, obrigando a vítima a sair do carro, enquanto ele fugia do local levando o veículo.

A vítima relatou à polícia que, diante da ameaça, pediu para não ser morto e entrou em estado de choque com a situação.O caso foi registrado como roubo na Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e está sob investigação pelas autoridades competentes.

