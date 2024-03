Homem foragido do Paraná é preso em Ivinhema pela polícia

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Ivinhema, prendeu nesta segunda-feira, 25/03, um homem de 45 anos, foragido do Estado do Paraná. Ele foi capturado na área urbana do município.

Segundo apurado, as diligências se iniciaram após investigadores da Polícia Civil tomarem conhecimento de que o indivíduo, ostentando em seu desfavor um mandado de prisão preventiva, oriundo da cidade de Santa Helena-PR, estaria se ocultando na cidade de Ivinhema-MS.

De posse dessas informações, uma equipe passou a realizar buscas e monitoramento, que culminaram na prisão do foragido, que estava escondido no bairro Triguinã. Ele estava foragido desde o dia 30 de junho de 2023 e agora deve ser recambiado ao presídio estadual.

Serviço – A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

