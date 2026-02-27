Venda clandestina de canetas emagrecedoras é alvo de ação e homem vai preso em Miranda

Produtos vetados pela Anvisa eram oferecidos de forma irregular; frascos e anabolizantes foram apreendidos na casa do suspeito

A comercialização ilegal de medicamentos proibidos motivou uma ação na manhã da última quinta-feira (26), em Miranda. A apuração começou após denúncias anônimas encaminhadas ao Ministério Público, relatando a venda indiscriminada das substâncias, inclusive com divulgação em redes sociais.

Com base nas informações levantadas, a equipe da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul solicitou autorização judicial para realizar buscas na residência de um homem de 30 anos. A medida foi autorizada e cumprida no endereço investigado.

Durante a vistoria, foram apreendidos frascos dos medicamentos Lipoless e TG, que contêm tirzepatida — substância cuja comercialização depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Também foram encontrados frascos de esteroide anabolizante, além de agulhas e seringas.

O morador confirmou ser o responsável pelos produtos e admitiu que realizava as vendas. Ele foi encaminhado à delegacia e deve responder pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação ou comercialização irregular de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

As autoridades alertam que a compra de medicamentos sem procedência e sem controle sanitário representa risco à saúde. Produtos introduzidos clandestinamente no país não passam por fiscalização adequada quanto ao armazenamento e transporte, o que pode causar complicações graves. O acompanhamento médico é indispensável em qualquer tratamento que envolva esse tipo de substância.