Apreensões de medicamentos irregulares passam de R$5 milhões em Mato Grosso do Sul

Fiscalização interceptou quase 10 mil itens em 20 dias, entre substâncias proibidas e produtos sem registro

Em um intervalo de 20 dias, a fiscalização sanitária em Mato Grosso do Sul retirou de circulação 9.964 produtos considerados irregulares. O volume apreendido, contabilizado até 25 de fevereiro, tem valor estimado superior a R$ 5 milhões, com base nos preços praticados ao consumidor final.

Entre os itens interceptados estão 6.085 canetas e ampolas para emagrecimento contendo substâncias como tirzepatida e retatrutida, que não possuem autorização para comercialização no Brasil. Também foram recolhidas 2.265 unidades do chamado “Harp 100”, divulgado como fitoterápico, mas classificado como irregular pelas autoridades sanitárias. A lista inclui ainda anabolizantes e outros medicamentos proibidos.

Parte das cargas tinha como destino estados das regiões Sudeste e Nordeste, segundo levantamento da fiscalização. O valor estimado considera justamente os preços médios encontrados nesses mercados.

As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos Correios e do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o gerente de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária estadual, Matheus Moreira Pirolo, a intensificação da fiscalização tem permitido identificar rotas de envio e interromper a circulação desses produtos. “Estamos falando de quase dez mil itens retirados de circulação em poucos dias. Esse resultado demonstra a efetividade da fiscalização permanente e da atuação integrada entre os órgãos parceiros, protegendo a saúde da população”, afirmou.

As informações reunidas durante as apreensões serão encaminhadas às autoridades policiais para investigação sobre a origem e os responsáveis pela comercialização e envio dos produtos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram