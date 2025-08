Proprietário descobre carro financiado em seu nome após multa em Campo Grande

Homem disse que foi notificado e não sabia da existência do veíuculo

Na manhã desta segunda-feira (04), um veículo que possuía um registro de estelionato/fraude no Estado de Pernambuco foi apreendido Campo Grande. O carro foi financiado no nome de um homem sem seu consentimento e o condutor que dirigia o carro no momento da abordagem negou que o veículo era oriundo do crime.

Segundo a polícia, a recuperação do veículo foi feita depois que uma multa de radar fizesse com que o suposto proprietário do veículo Renault/Oroch fosse notificado. Sem saber da existência do veículo, o proprietário descobriu que possuía um financiamento em seu nome dele em um banco que, segundo ele, não possuía nenhum vínculo. O veículo foi emplacado em São Paulo, tudo sem conhecimento dele.

O carro foi então abordado pela equipe de policiais rodoviários federais, na manhã desta segunda-feira (04), no KM 369 da BR-060, em Campo Grande (MS). O condutor que dirigia o carro fraudado foi preso em fglagrante e negou que o veículo era oriundo de crime.

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil em Campo Grande e o veículo para a Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.