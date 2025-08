Homem é preso com drogas no interior de veículo em Dourados

Foram encontrados 174kg de maconha no carro

Nesta segunda-feira (04), um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas em Dourados. Uma denúncia mobilizou a abordagem ao veículo que foi encontrado carregado de maconha na BR-463, em Dourados.

Segundo a polícia, o conteúdo da deúncia revelou que um indivíduo fazia o transporte de entorpecentes pela rodovia. Os policiais foram até o local o homem foi abordado no carro, um VW Santana, de cor preta, ano/modelo 1989.

No interior do automóvel foram encontrados 174 quilos de maconha. O condutor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

