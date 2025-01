Veículo com registro de estelionato é interceptado em Amambai

Na tarde da última quinta-feira (9), um veículo GM Onix preto objeto de crime ocorrido no Estado de São Paulo foi interceptado e recuperado na rodovia MS-289, área rural do município de Amambai.

O veículo foi recuperado pelo Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante um patrulhamento rural pela rodovia, quando visualizaram o momento em que o condutor tentou retornar bruscamente com o Onix. Abordado logo em seguida o homem, de 35 anos de idade, estava agitado e não soube dizer o motivo da tentativa de fuga.

Durante a checagem dos dados pessoais e agregado do Onix (numeração do chassi e motor) constatou-se um registro criminal de veículo envolvido no crime de estelionato na cidade paulista de Itaquaquecetuba. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Amambai.

As ação envolvendo o DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.