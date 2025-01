Ação integrada apreende de mais 1.200 quilos de maconha em Japorã

Na madrugada da última quinta-feira (9), uma camionete Hilux furtada no Paraná carregada com 1.209 quilos de maconha foi apreendida pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em uma ação integrada com militares 4º Pelotão da 14ª CIPM de Eldorado.

Os militares faziam um patrulhamento rural no município de Japorã, quando iniciaram a ação integrada com os militares de Eldorado. Durante bloqueios e abordagens policiais, o condutor da Hilux desobedeceu e seguiu em alta velocidade sentido à cidade de Japorã.

Cerca de quatro quilômetros depois, o homem abandonou a camionete e correu para a mata às margens da rodovia MS-299, área rural do município. Os militares iniciaram buscas pelo local e imediações, porém, até o momento do fechamento desta ocorrência, nenhuma pessoa fora localizada. Equipes do DOF e da PM de Eldorado continuam com as buscas em Japorã, no intuito de localizar e identificar o condutor da Hilux.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,7 milhões.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.