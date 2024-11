Veículo com cigarros contrabandeados é apreendido em Caarapó

Na tarde do último sábado (16), os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) um veículo GM Vectra branco carregado com mil pacotes de cigarros e uma caixa de som. A ação policial ocorreu na rodovia 378, área rural do município de Caarapó.

Os militares faziam um patrulhamento quando deram a ordem de parada ao condutor (43) e passageira de uma Hilux preta e, logo em seguida, ao condutor (36) do Vectra, onde estavam os produtos ilegais.

Questionado sobre o ilícito, o homem que conduzia o Vectra disse que recebia informações sobre o policiamento do casal que seguia em uma Hilux preta. Disse, ainda, que foram contratados para entregarem o material apreendido em Vila Vargas (MS), não informando quem seria a pessoa responsável por contratá-los.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 279,5 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

Leia Mais