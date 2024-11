PRF apreende 1,9 tonelada de maconha em meio a carga de milho na Capital

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (18), em Campo Grande, cerca de 1,9 tonelada de maconha escondida em meio a carga de milho, que estava sendo transportado por uma carreta.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram o motorista de uma Volvo FH12, acoplado a um semirreboque. O condutor não soube responder às perguntas feitas pelos policiais, como o destino da carga.

Foi realizada, então, vistoria no veículo, sendo encontrado centenas de tabletes contendo o entorpecente. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Campo Grande, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

