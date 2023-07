DOF divulga números expressivos de veículos recuperados do contrabando

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou na manhã de hoje (7), números do balanço sobre veículos recuperados no primeiro semestre deste ano. Conforme informações do DOF, os números de veículos apreendidos, dobraram em comparação ao mesmo período em 2022. Segundo o DOF, no primeiro semestre deste ano, teve um crescimento de até 107%.

Em 2022, foram recuperados 39 veículos com registro criminal nos primeiros seis meses. No mesmo período deste ano, foram 81 automóveis apreendidos. Dos veículos apreendidos até agora 17 estavam carregados com drogas e 13 com materiais de contrabando ou descaminho. Somente em junho 16 veículos foram recuperados em operações do DOF.

Neste mesmo período, foram registrados este ano um aumento significativo na utilização de veículos de locadoras pelos criminosos. Em todo ano de 2022 foram recuperados oito automóveis dessas empresas, enquanto somente nos primeiros seis meses de 2023 já foram recuperados 25 veículos empregados em alguma prática criminosa na fronteira.

Veículos de contrabando apreendidos

O DOF também registrou nestes primeiro seis meses um crescimento expressivo na utilização de veículos com registro por roubo ou furto por contrabandistas de cigarros e defensivos agrícolas.

Em todo ano passado foram apreendidos 14 veículos com registro criminal sendo empregados no transporte desses materiais ilegais. Já em 2023, a unidade recuperou 13 veículos a ‘serviço’ dos contrabandistas.

Outros números

Nos primeiros seis meses, foram apreendidos com mais 37 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul, que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 84,4 milhões de reais aos traficantes.

Já no enfrentamento ao contrabando o DOF retirou de circulação 260 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, um prejuízo de mais $ 13 milhões ao crime na fronteira. Em 2023, quase 270 pessoas foram presas envolvidas em algum tipo de crime transfronteiriços. Com essas apreensões, somente o DOF causou um prejuízo este ano de aproximadamente R$ 129,4 milhões ao crime na fronteira.

Foragidos da justiça

Este ano o DOF tem intensificado o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio voltados, principalmente, para a recuperação de veículos assim como à retirada de circulação de foragidos da justiça e armas de fogo.

Em 2023 três fases da Operação DOF em Ação já foram executadas em cidades estratégicas na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Uma quarta fase está em execução na região de Corumbá, fronteira do Brasil com a Bolívia, sem previsão para o encerramento.

