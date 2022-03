Utilizando uniforme da Águas Guariroba, homens são presos por diversos roubos na Capital

Equipes do Batalhão do Choque da Polícia Militar prenderam ontem (12), dois homens de 33 e 31 anos, que efetuaram diversos roubos em Campo Grande. Os suspeitos utilizavam uniformes da Águas Guariroba e o prejuízo estimado do crime é de R$ 15.000.

Após o batalhão ser acionado, os autores do crime foram localizados e saíram em fuga em uma motocicleta modelo Titan, mas foram interceptados. Em posse deles, foram encontrados sete celulares e um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

Questionados sobre itens apreendidos, os autores confirmaram que todos os objetos eram fruto de roubos cometidos há poucas horas. Os agentes identificaram ainda que o condutor da motocicleta, de 31 anos, é evadido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Os dois homens foram presos junto aos celulares e a motocicleta, e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Centro onde foram identificados pelas vítimas.

Com informações da PMMS.