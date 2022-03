Jornalista americano que cobria guerra na Ucrânia é morto em ataque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Um jornalista americano que cobria a guerra na Ucrânia foi morto nos arredores da capital Kiev, informou neste domingo (13) o chefe da polícia local, segundo a agência Reuters.

Brent Renaud, 51, teria sido baleado quando forças russas abriram fogo contra um carro perto da cidade de Irpin, importante artéria para chegar à capital, disse o diário britânico The Guardian, citando a mesma fonte.

Ele foi inicialmente identificado como repórter do The New York Times, mas o jornal americano divulgou uma nota lamentando sua morte e afirmando que Renaud havia colaborado para o diário pela última vez em 2015.

“Apesar de ele ter colaborado para o The Times no passado (a última vez em 2015), ele não estava na Ucrânia a serviço de nenhum setor do jornal. Notícias iniciais de que ele trabalhava para o jornal circularam porque ele usava uma credencial da empresa de uma pauta de muitos anos atrás.”

Outro jornalista que estava com Renaud no momento também ficou ferido e foi levado para um hospital após o ataque. A polícia local fala em dois feridos, sem especificar quem é a outra pessoa.

Com informações da Folhapress.