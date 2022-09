Usuário de drogas é preso por invadir e incendiar casa na Capital

Um homem de 37 anos foi preso na noite de ontem (26), por incendiar uma casa localizado na Rua José Rosa na Vila Belo Horizonte, em Campo Grande. O homem relatou que entrou na casa para usar drogas e acabou gerando um incêndio não intencional.

A polícia foi acionada por vizinhos, entre eles um investigador da Polícia Civil, que disseram sentir um cheiro forte de fumaça vindo da residência que estava sem moradores a cerca de 15 dias, ao chegar no local, as testemunhas viram um homem saindo com uma mochila nas costas.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem relatou ter entrado na casa para usar drogas e recolher materiais recicláveis. Contudo, em determinado momento alguns objetos plásticos pegaram fogo e as chamas acabaram fugindo do seu controle. Com ele foi encontrado um isqueiro usado para o uso de drogas, o que possivelmente foi a causa do incêndio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e após apagar as chamas identificou que quatro cômodos da casa haviam sido atingidos pelo fogo, destruindo completamente o forro e as paredes, porém a residência não estava com móveis em seu interior.

O homem foi preso em flagrante por incêndio, praticado em casa habitada ou destinada à habitação, e encaminhado a Depac Cepol.

