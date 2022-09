Na reta final da campanha contra a Pólio, mais de 44 mil crianças ainda não foram vacinadas

Mesmo com previsão para a campanha de vacinação contra a pólio ser encerrada nesta sexta-feira (30), mais de 44 mil crianças não receberam a dose de reforço da vacina contra a poliomielite. Até o momento, apenas 20% do público alvo foi imunizado com a dose em gotinhas do imunobiológico.

Em Campo Grande, mais de 57,4 mil crianças na faixa etária entre 1 a 4 anos devem ser vacinadas, tendo como única exceção se a criança já tiver recebido a dose há menos de 30 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 95 % desse público deve receber a vacina para ser possível garantir que a poliomielite não seja reinserida no Brasil por pelo menos mais um ano.

“Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil é um país que tem um risco altíssimo de reinserção do vírus, assim como aconteceu com o sarampo, justamente por causa da baixa cobertura vacinal”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Desde o início da campanha contra a pólio, em 8 de agosto, 13.343 crianças entre 1 e 4 anos estiveram em alguma das 73 unidades de saúde da Capital, com o objetivo de verificar a necessidade de receber a vacina. Desse número, 11.736 receberam a dose, o que corresponde a 87% de quem foi até a unidade.

“Esse alto número de vacinados em relação à procura pela dose, comprova que são pouquíssimos casos de crianças na cidade que não se enquadra para a vacinação. A dose é aplicada de forma indiscriminada, mesmo que a criança já tenha recebido esse reforço há mais de 30 dias”, completa Veruska.

A reinserção da pólio em países que não registravam casos a anos já vem acontecendo. Nos Estados Unidos, após mais de uma década sem registrar nenhum caso da doença também conhecida como paralisia infantil, já foi confirmado novos casos de pacientes contaminados.

SERVIÇO: A vacina contra a poliomielite está disponível nas 73 unidades de saúde de Campo Grande, para as crianças entre 1 a 4 anos de idade e que não tenham recebido a dose do imunobiológico há menos de 30 dias.

