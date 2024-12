Universitário é preso por produzir e armazenar material de abus0 s$xu@l infantil, em Dourados

Um estudante universitário, de 26 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (3), acusado de produzir e armazenar material com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. O caso ocorreu no distrito de Vila Vargas, município de Dourados.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos por policiais da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) e da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados.

Conforme ainda informações divulgadas, além de receber e armazenar conteúdo com imagens de abuso sexual de crianças, o acadêmico participava de grupos de conversa de aplicativo onde o material era compartilhado.

Durante cumprimento do mandado, os policiais encontraram cerca de 6 GB de material pornográfico infantil no notebook do investigado. Ele foi levado para uma cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).