Polícia Civil fecha armazém de tráfico de drogas em assentamento de Miranda

Na noite desta segunda-feira (2), policiais civis da Delegacia de Miranda desativaram um imóvel utilizado como armazém de entorpecentes no Assentamento Bandeirantes.

Após receber informações sobre atividades suspeitas na região, uma equipe de investigação foi enviada para investigação. Os policiais encontraram uma residência aparentemente abandonada, mas com uma das janelas abertas. Pela abertura, foi possível visualizar potes de vidro contendo maconha e uma balança de precisão.

Dentro do local, os agentes localizaram uma quantidade significativa de drogas, armas de fogo, dinheiro em espécie, celulares, além de simulacros de arma. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado no local, sugerindo que os responsáveis tenham fugido antes da chegada da polícia.

Durante a inspeção, um homem apresentou-se aos agentes, afirmando ser o morador da residência. Ele alegou desconhecer os materiais ilícitos encontrados e declarou que o cômodo onde estavam os itens era utilizado por seu filho.

O caso foi registrado e o suspeito foi identificado. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o responsável pelo material apreendido e esclarecer os detalhes da operação.

