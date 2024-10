Um morre e dois ficam em estado grave após acidente entre 4 veículos

Um homem, de 63 anos, morreu ao realizar uma ultrapassagem indevida na BR-158, em Aparecida do Taboado. Outros dois idosos ficaram em estado grave. O acidente aconteceu na tarde desse sábado (12), no km 122. As vítimas estavam em um veículo Gol que atingiu a lateral de duas carretas e de uma camionete.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a condutora do Gol, uma mulher, de 66 anos, seguia pela rodovia sentido Paranaíba quando tentou ultrapassar três carretas e atingiu os veículos que seguiam no mesmo sentido da pista. Com o impacto da batida, passageiro que estava no banco traseiro e foi identificado como Zildinei Agda Machado Borges acabou morrendo antes do socorro chegar no local.

A condutora e o outro passageiro, um homem, de 84 anos, foram socorridos em estado grave para o hospital da cidade. Já os ocupantes das carretas não sofreram ferimentos. O veículo Gol ficou totalmente destruído.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Aparecida do Taboado. Equipes das policiais Civil e Rodoviária Federal, da Perícia e da concessionária WAY 112 estiveram no local do acidente.