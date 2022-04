Um macaco e 190 kg de maconha são aprendidos na madrugada de domingo

Na madrugada de ontem (24), a PRF ( Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um veículo que transportava 190 kg de maconha, na linha internacional que divide o município de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A apreensão ocorreu após o motorista não obedecer o sinal de parada e empreender fuga contra os policiais.

De acordo com o motorista, a maconha seria levada para a capital do estado de São Paulo.

Em vistoria do veículo, a Polícia encontrou um macaco no banco traseiro do automóvel.

O veículo, o traficante, a droga e o animal silvestre foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde o motorista informou que receberia R$ 20 mil pelo transporte. A PMA (Polícia Militar Ambiental), foi acionada para recolher o animal.