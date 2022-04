Escola de Dourados implementam clubes de protagonismo para as atividades dos alunos

Em Dourados, a Escola Estadual Antônia Silveira Capilé, mantém na programação do ano letivo de 2022 diversas ações de implementação do protagonismo estudantil, dentre elas o “Clube do Protagonismo”. Com varias atividades para os alunos, como clube de desenho, dança, música, de leitura, de voleibol, handebol dentre outros.

De acordo com a diretora Marisa Pereira dos Santos, o Clube é realizado através do Projeto de Práticas de Convivência, desenvolvido na EE Antônia da Silveira Capilé, desde 2021. No ano letivo de 2022 está desenvolvendo a implementação dos clubes com 187 estudantes.

As atividades começaram há cerca de 20 dias, com protagonistas matriculados no 1° ao 3° ano do ensino médio em Tempo Integral.

Clube do Protagonismo

O Clube do Protagonismo é o espaço que tem por objetivo fomentar a atuação protagonista do estudante, por intermédio de práticas e vivências, e tem por objetivo desenvolver sua autonomia. Os temas dos clubes partem dos interesses dos estudantes e podem dialogar com o seu projeto de vida.

De acordo com o professor responsável pelo programa na unidade escolar, Henrique Domingues Vilhassante, nos Clubes de Protagonismo, os estudantes desenvolverão habilidades e competências necessárias para o século XXI, “como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe e tomar decisões”, enfatiza o professor.