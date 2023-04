Troca de tiros entre polícia e criminosos termina com dois mortos na Capital

Dois homens, de 27 e 34 anos, morreram na noite de ontem (24), em confronto com a Polícia Militar, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. De acordo com a polícia, no local do crime foram encontrados armas de fogo e 153 quilos de pasta base de cocaína que eram transportados em dois veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática receberam uma denúncia anônima que haveria uma grande entrega de drogas na região do Nova Lima e seriam utilizados um Hyundai Tucson e também um Fiat Pálio branco. Ainda conforme o registro da polícia, o denunciante relatou que suspeitos estariam utilizando armas de fogo para proteger os entorpecentes que eram comercializados em uma residência.

Diante das informações, equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram rondas pela região para localizar os suspeitos. Durante as rondas pelo bairro Nova lima, a equipe policial recebeu uma nova denúncia relatando que o local de entrega seria em outra residência, agora no Jardim Santa Emília, próximo a um posto de combustível.

Após receber as denúncias, a equipe policial foi até o local informado, quando durante rondas pelo bairro, os policiais localizaram os veículos, denunciados e realizam de abordagem aos suspeitos. Ao avistar a guarnição, os criminosos aceleraram os veículos até a rua Japim, quando ambos pararam os veículos e desceram atirando na equipe policial.

Houve troca de tiros e diante da situação, os dois indivíduos foram baleados pelos militares, que chegaram a prestar socorro as vítimas e o levaram até uma unidade policial, mas faleceram durante o caminho até o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Agentes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), a Polícia Civil e a Perícia Cientifica compareceram no local para iniciar as investigações. Dentro dos veículos, haviam mais quatro pessoas. Todos fugiram e estão sendo procurados pela polícia.

Os policiais encontraram cinco caixas com 153 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 3 milhões. Também foram encontrados armas de fogo usados pelos criminosos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e os entorpecentes foram encaminhados a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.