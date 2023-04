Confira a coluna “Segredos de Estado”

Festa do interior

Muito embora Campo Grande tenha o maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, o voto do campo-grandense é totalmente influenciado pelo eleitor que mora nos mais distantes municípios e até mesmo dos países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. A influência é tão grande que até mesmo políticos com base eleitoral em outros municípios já se elegeram prefeitos de Campo Grande, talvez o mais notório deles seja André Puccinelli, que começou sua carreira política em Fátima do Sul. O próprio ex-governador Reinaldo Azambuja, após ter sido prefeito de Maracaju, tentou ser prefeito de Campo Grande e, na eleição de 2012, por pouco mais de 1.000 votos, não foi para o segundo turno. Para a próxima eleição já tem, pelo menos um pré- -candidato a prefeito da Capital: o deputado federal Beto Pereira, que já foi prefeito de Terenos e, agora, já começa a se consolidar como nome do PSDB para a disputa eleitoral, aproveitando-se dessa característica não bairrista do eleitor campo-grandense.

A vice

O MDB já teria uma condição para apoiar a candidatura do tucano Beto Pereira a prefeito de Campo Grande e seria a indicação da vice, que, de acordo com informações de bastidores, já teria nome e sobrenome para a chapa e já teria sido apresentado para o candidato, que não disse sim, nem não.

Amigo da onça

Dizem que o deputado Zé Teixeira (PSDB) recebeu, de lideranças dos tucanos, a promessa de que será o candidato a prefeito de Dourados e que, para isso, basta conseguir o apoio de potenciais aliados. O problema é que, segundo outros tucanos, os mesmos que o incentivaram estão mandando quem ele procura negar esse apoio.

Alô, você

Sempre na pista quando se trata de eleição para a Prefeitura de Dourados, o ex-deputado Marçal Filho já está novamente com sua pré-candidatura lançada. O parlamentar tem procurado conversar com todos, mas a previsão dos mais experientes é de que ele fique de fora da disputa, novamente.

Candidata do bolsonarismo?

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes caminha para ser a candidata do bolsonarismo, na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Ela já recebeu o convite informal do próprio ex-presidente, para entrar no PL e também teria o apoio da ex-ministra e senadora Tereza Cristina.

Deputado federal

O senador Nelsinho Trad (PSD) já estaria se preparando para concorrer a deputado federal, uma vez que vê congestionada a briga pelo Senado com Reinaldo Azambuja (PSDB), Vander Loubet (PT) e Barbosinha (PP), já em plena campanha. Dependendo dos resultados das eleições deste ano, ele pode até mesmo deixar o PSD, para viabilizar sua candidatura à Câmara dos Deputados.

Conectados

Depois da bancada dos radialistas, da segurança, da educação, da bola, agora vai se consolidando a bancada dos conectados. Serão os políticos que fazem sua base eleitoral a partir das redes sociais e conseguem votos por meio de intensa mobilização, usando até mesmo “fake news”.

Meninos, eu vi

O temperamento explosivo do ex-deputado estadual Roberto Razuk sempre foi conhecido e isso, aliado ao fato de que todos diziam que nunca andava desarmado, fazia com que, nas sessões com potencial de acirramento dos ânimos, a equipe de seguranças da Assembleia Legislativa já manifestasse preocupação com o parlamentar. A única pessoa capaz de conter Razuk era o deputado Londres Machado e, numa dessas ocasiões, Roberto Razuk chegou sem saber a pauta e assim que viu Londres Machado sentar na cadeira ao lado da sua, perguntou: “– A sessão hoje promete, né?”.

“O MDB tem que seguir o exemplo do PP e ficar colado no PSDB, para voltar a crescer” Márcio Fernandes (MDB), deputado estadual

