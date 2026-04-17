Trio é preso por violação de túmulo e suspeita de necrofilia em caso que chocou Eldorado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (16), três homens suspeitos de violar o túmulo de uma vítima de feminicídio no município de Eldorado, distante 440 qilômetros de Campo Grande.

O caso envolve Vera Lúcia da Silva, assassinada a tiros no último domingo (12) pelo ex-companheiro, que em seguida tirou a própria vida. A vítima foi sepultada no mesmo dia, mas, pouco tempo depois, foi constatado que a sepultura havia sido violada.

As primeiras informações levantadas pelas autoridades apontaram para a possibilidade de prática de necrofilia, o que motivou a abertura imediata de investigação por parte da Polícia Civil.

Assim que o caso foi comunicado, equipes iniciaram diligências e conseguiram identificar os suspeitos. Durante as buscas, um dos envolvidos fugiu para uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais.

As equipes realizaram buscas durante a noite, com apoio de drone, e conseguiram localizar o suspeito na quinta-feira. Ele foi encaminhado à delegacia, onde confessou o crime e revelou a participação de outros dois homens.

Com base nas informações, os policiais localizaram e prenderam os demais envolvidos, que também foram levados para prestar depoimento.

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil apura todos os detalhes da ocorrência, que causou forte comoção na cidade, especialmente por envolver a violação do corpo de uma vítima de feminicídio poucos dias após o sepultamento.

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