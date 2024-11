Trio é preso por envolvimento com explosão em transportadora e tráfico de drogas, na Capital

Três homens foram presos em Campo Grande na segunda-feira (18), suspeitos de envolvimento com uma encomenda de lança-perfume, conhecido popularmente como “loló”. O entorpecente explodiu nas mãos de um funcionário de uma transportadora no Bairro Coronel Antonino, horas antes.

A operação foi conduzida pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, que realizou diligências e localizou os responsáveis ​​pela carga. Os policiais identificaram o endereço onde a encomenda seria entregue, no Bairro Danúbio Azul, e abordaram o destinatário do pacote.

O homem confessou que receberia as ampolas de lança-perfume e revelou que comercializava maconha para sustentar sua família. Em sua residência, foram encontrados entorpecentes e uma motocicleta usada para entregas.

Após interrogatório, ele indicou o fornecedor da droga, que residia no Bairro Nova Lima. No local, os policiais encontraram três pacotes de maconha escondidos no forro da casa, além de três tabletes de maconha no quarto, duas seladoras e filme plástico para embalar os entorpecentes.

A investigação levou a um terceiro suspeito, no Bairro Taquaral Bosque, apontado como responsável pelo lança-perfume. Embora tenham negado o armazenamento do entorpecente, os policiais localizaram dois potes de maconha em seu armário.

Os três homens foram presos em flagrante e levados para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde responderão por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Explosão na transportadora

A explosão do lança-perfume aconteceu enquanto um funcionário da transportadora manuseava uma encomenda. Apesar do incidente, não houve danos graves, mas o caso levantou suspeitas que resultaram na operação policial.

